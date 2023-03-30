Про це Тарас Висоцький повідомив в ефірі марафону "Єдині новини".
За його словами, Україна наразі проходить пік цін на овочі. На зростання цін впливає мінімум два фактори.
Зокрема - це енергетична криза, яку створювала Росія, перешкоджаючи військовими діями збереженню великої частини врожаю.
Також багато овочів, в першу чергу, цибуля і морква, росли в Херсонській і Запорізькій областях.
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Проте окупація вплинула на те, що овочі не можуть бути доступні українському покупцю.
Разом з тим перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України доповнив, що у цьому році наші українські аграрії хочуть збільшити площу посівних під цибулю, моркву та інші важливі для нас овочі. Тому вся надія на великий урожай в 2023 році.
Повідомляється, ща зараз йде велика робота задля того, аби стабілізувати ціни для українських споживачів.
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