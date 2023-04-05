По-перше, прийнято рішення про заборону відвідування кладовищ та місць поховань, пише Politeka.net.

Про це повідомив новий керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Також на Херсонщині заборонили проведення богослужінь у церквах у період коменданської години та скупчення населення під час великодніх свят.

«Перше рішення обумовлене мінною небезпекою, друга – підступним ворогом, який може скористатись скупченням людей і завдати удару з авіації чи важкої артилерії», - заявив Прокудін.

Крім того, за його словами, останнім часом спостерігається тенденція повернення родин до домівок.

«Це було б добре, якби вони повертались у безпечні місця. Але проблема в тому, що вони повертуються у зону активних боєвих дій. Ситуацыя доходить до небезпечного абсурду», - каже керівник Херсонської ОВА.

Правоохоронці звідти евакуюють дітей, каже Прокудін, а у зворотньому напрямку діти повертаються.

«Наголошую, дітям не місце у зоні бойових дій», - підкреслив Прокудін, додавши, що тому рада оборони прийняла рішення заборонити вїзд родин з дітьми на території деяких населених пунктів Херсонщини.

Крім того, було прийнято рішення продовження терміни дії дозволу на продаж алкоголю до 15 травня. Тобто, до цієї дати в області алкоголь буде продаватися з 10 години до 15-ї.

У свої чергу перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський назвав всі обмеження на Великодні свята правильними, попередивши про можливі атаки окупантів.

"Вони можуть використати ці дні для того, щоб знищити якнайбільше наших людей. Вони ще можуть бити з артилерії та РСЗВ. Тому ці обмеження - правильні".

Додамо, тим часом також стало відомо, чи будуть через Великдень скасовувати комендантську годину у Києві.

Так, у Київській обласній військовій адміністрації вирішили не скасовувати введені обмеження. Також влада не стала коригувати час тривалості комендатскої години на Великдень.

Таким чином, у ніч з 15 на 16 квітня комендантська година триватиме, як зазвичай - з півночі до п'ятої ранку.

Не буде скасовано комендантську годину на Великдень і в інших регіонах України. Тому в ніч з 15 на 16 квітня комендантська година діятиме як зазвичай у кожному регіоні.

Нагадаємо, раніше стало відомо про новий авіаудаар по Херсонщині.

Також повідомлялось про перехід на новий календар - в яку дату тепер святкватиметься Великдень.

Крім того, Politeka.net писала, якими продуктами треба запастись на Великдень.