Настільки велику, що Telegram в Україні пропонують негайно заборонити.
Текст з такою вимогою, як пише Politeka.net, з’явився на сайті електронних петицій. Автор петиції також пропонує заборонити і TikTok.
«Прошу уповноважену владу України заборонити додатки Телеграм та ТікТок в Україні на період воєнного стану», - йдеться у петиції.
Автор документа стверджує, що ТікТок збирає дані про користувача і «слухає розмови всіх українців», які потім оброблює і передає.
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«Всі ці дані (дані військовослужбовців, депутатів, волонтерів, місце їх положення, місце положення точок Starling) дізнається китайська розвідка. Ці дані можуть продаватися росіянам», - впевнений автор петиції.
У програмі Telegram він теж вбачає велику небезпеку.
«Програма Телеграм ,збирає всю інформацію про українців. Часто через цю програму російські спецслужби закидують фейкові новини. Українці та росіяни знаходяться у одному інформаційному куполі. Телеграм - це ВКонтактє 2.0. Кожен хто користується Телеграм потенційно може бути уражений російською пропагандою, зливаються важливі дані росіянам», - йдеться у тексті петиції.
Автор наголошує, що це не просто застереження, а необхідність, щоб запобігти тисячам смертей українців.
ТікТок (TikTok) – це мультимедійна платформа для створення та онлайн-обміну аматорськими відеокліпами. Платформа є надзвичайно популярним за кількістю підписників додатком для соціальних мереж у світі.
Нагадаємо, це вже не перша петиція з пропозицією заборонити в Україні TikTok.
Крім того, TikTok зіткнувся із масовими закликами до заборони з боку критиків, які побоюються, що Китай може використовувати платформу для доступу до даних користувачів в усьому світі.
Також повідомлялось, що будівлі російського посольства в Києві вигадали нове застосування.
Крім того, Politeka.net писала, що гімн України пропонують змінити.