В дуже популярній програмі для обміну повідомленнями Telegram помітили велику небезпепку.

Настільки велику, що Telegram в Україні пропонують негайно заборонити.

Текст з такою вимогою, як пише Politeka.net, з’явився на сайті електронних петицій. Автор петиції також пропонує заборонити і TikTok.

«Прошу уповноважену владу України заборонити додатки Телеграм та ТікТок в Україні на період воєнного стану», - йдеться у петиції.

Автор документа стверджує, що ТікТок збирає дані про користувача і «слухає розмови всіх українців», які потім оброблює і передає.

«Всі ці дані (дані військовослужбовців, депутатів, волонтерів, місце їх положення, місце положення точок Starling) дізнається китайська розвідка. Ці дані можуть продаватися росіянам», - впевнений автор петиції.

У програмі Telegram він теж вбачає велику небезпеку.

«Програма Телеграм ,збирає всю інформацію про українців. Часто через цю програму російські спецслужби закидують фейкові новини. Українці та росіяни знаходяться у одному інформаційному куполі. Телеграм - це ВКонтактє 2.0. Кожен хто користується Телеграм потенційно може бути уражений російською пропагандою, зливаються важливі дані росіянам», - йдеться у тексті петиції.

Автор наголошує, що це не просто застереження, а необхідність, щоб запобігти тисячам смертей українців.

ТікТок (TikTok) – це мультимедійна платформа для створення та онлайн-обміну аматорськими відеокліпами. Платформа є надзвичайно популярним за кількістю підписників додатком для соціальних мереж у світі.

Нагадаємо, це вже не перша петиція з пропозицією заборонити в Україні TikTok.

Крім того, TikTok зіткнувся із масовими закликами до заборони з боку критиків, які побоюються, що Китай може використовувати платформу для доступу до даних користувачів в усьому світі.

Також повідомлялось, що будівлі російського посольства в Києві вигадали нове застосування.

Крім того, Politeka.net писала, що гімн України пропонують змінити.