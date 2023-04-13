Йдеться про забезпечення права українців на пенсійне забезпечення в умовах воєнного стану, пише Politeka.net із посиланням на Офіс президента України.

Так, повідомляється, що Закон України "Про внесення зміни до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" про призначення пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії", підписано Президентом України.

Закон було ухвалено Верховною Радою 20 березня поточного року.

Зазначимо, що українці, які досягли пенсійного віку, або стали особами з інвалідністю, або втратили годувальника та проживають на тимчасово окупованій території, зіткнулися з неможливістю призначення пенсії.

Вони не можуть безпосередньо звернутися до органів ПФУ або подати заяву через веб-портал ПФУ через відсутність на окупованих територіях інтернету та українського мобільного зв'язку.

Таким чином, ухвалений і підписаний президентом закон покликаний врегулювати цю проблему.

Зокрема передбачивши, що у період дії військового стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування пенсія призначається незалежно від дати звернення.

Отже, згідно з новим законом, пенсія призначатиметься за віком - від дня, наступного за днем ​​досягнення пенсійного віку; у зв'язку з інвалідністю – з дня встановлення інвалідності; у зв'язку із втратою годувальника - від дня, наступного за днем ​​смерті годувальника; а також за вислугу років - з дня, що настає за днем ​​звільнення з роботи, що дає право на таку пенсію, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Наголошується, що норми закону поширюються також на громадян, які мешкали на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де велися бойові дії, та залишили їх.

Нагадаємо, станом на 2023 рік мінімальна пенсія становить 2093 гривні, а максимальна пенсія – 20 930 гривень.

Також повідомлялося, що перерахунок пенсій буде, але із затримкою.

Крім того Politeka.net писала про додаткову пенсію у розмірі 7000 гривень, хто з українців може на неї претендувати.

Також Politeka.net писала, що українці масово скаржаться на затримку пенсій.