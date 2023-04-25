Деякі виступи на сцені «Голосу країни» здобули шалену популярність і зібрали мільйони переглядів на YouTube.

Так, сцені «Голосу країни» свою хвилину слави отримав навіть зірка Студії «Квартал95» Юрій Ткач.

«Юрій Ткач, я здивований!», - пишуть у коментарях користувачі соцмереж, які навіть не знали, що актор виходив на сцену «Голосу країни».

Тоді комік наважився пройти відбір на шоу «Голос країни-8» з піснею «Я і Сара». Як тільки пролунали перші акорди пісні і Юрій почав співати, в глядацькому залі вибухнули овації, чим дуже здивували зіркових членів журі.

Цей виступ набрав 15 мілйонів переглядів в YouTube і дозволив Ткачу посісти п’яте місце у топі найпопулярніших виступів «Голосу країни» в YouTube за всі сезони.

На четвертому місці опинився Едель П’єр. Його виконання «Whole Lotta» також зібрало 15 мільйонів переглядів.

На третьому місці в топі – Katha Chilly з піснею «Свєтліца» набрала 19 мійльонів переглядів на YouTube.

Haitham Mohammed Rafi виконав пісню «Habibi» на сліпих прослуховуваннях у 9 сезоні «Голосу країни» і тепер перебуває у топі на другому місці. Його виконання переглянули на YouTube 25 мільйонів разів.

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На відео також потрапили реакції зіркових суддів - Потапа, Дана Балана, Монатіка, Сергія Бабкіна.

Нагадаємо, зараз триває кастинг вокалістів у тринадцятий сезон проєкту «Голос країни».

Нагадаємо, зірка "Голосу країни" встиг поппрощатися з життям.

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