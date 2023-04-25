Так, сцені «Голосу країни» свою хвилину слави отримав навіть зірка Студії «Квартал95» Юрій Ткач.
«Юрій Ткач, я здивований!», - пишуть у коментарях користувачі соцмереж, які навіть не знали, що актор виходив на сцену «Голосу країни».
Тоді комік наважився пройти відбір на шоу «Голос країни-8» з піснею «Я і Сара». Як тільки пролунали перші акорди пісні і Юрій почав співати, в глядацькому залі вибухнули овації, чим дуже здивували зіркових членів журі.
Цей виступ набрав 15 мілйонів переглядів в YouTube і дозволив Ткачу посісти п’яте місце у топі найпопулярніших виступів «Голосу країни» в YouTube за всі сезони.
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На четвертому місці опинився Едель П’єр. Його виконання «Whole Lotta» також зібрало 15 мільйонів переглядів.
На третьому місці в топі – Katha Chilly з піснею «Свєтліца» набрала 19 мійльонів переглядів на YouTube.
Haitham Mohammed Rafi виконав пісню «Habibi» на сліпих прослуховуваннях у 9 сезоні «Голосу країни» і тепер перебуває у топі на другому місці. Його виконання переглянули на YouTube 25 мільйонів разів.
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На відео також потрапили реакції зіркових суддів - Потапа, Дана Балана, Монатіка, Сергія Бабкіна.
Нагадаємо, зараз триває кастинг вокалістів у тринадцятий сезон проєкту «Голос країни».
Нагадаємо, зірка "Голосу країни" встиг поппрощатися з життям.
Також повідомлялось, хто з учасників "Голосу країни" став справжньою зіркою.
Крім того, Politeka.net писала, що переможниця "Голосу країни" звернулася до українців з важливим проханням.