Сталося аварійне відключення ліній, фахівці ДТЕК вже ліквідовують наслідки.
Про аварію на електролінії повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин, пише Politeka.net.
За його словами, зранку 5 травня аварійно відключились три кабельні лінії, що живлять частину мешканців міста Ірпінь.
«Оперативно-виїзна бригада разом із фахівцями спецлабораторії вже виїхали на місце аварії для пошуку пошкодження та подальшого ремонту», - запевнив Маркушин.
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Також він підкреслив, шо зорієнтувати по часу відновлення електропостачання можливо буде після встановлення причин пошкодження кабельних ліній.
Крім того, попереджає Маркушин, сьогодні можливі короткочасні перерви в електропостачанні мешканців Ірпеня у зв’язку з оперативними перемиканнями на одній з високовольтних підстанцій, де ведуться ремонтні роботи, після вчорашньої аварійної ситуації.
Як відомо, через аварію на одній з високовольтних підстанцій ввечері 4 травня були знеструмлені 18 тисяч клієнтів частково в Ірпіні та Бучі.
«Причини аварійного відключення з’ясовуються нашими фахівцями та не пов’язані з повітряною тривогою, що була в області», - запевнили в ДТЕК.
Нагадаємо, раніше в Міненерго озвучили страшну цифру - скільки енергетиків загинуло після 24 лютого 2022-го року.
Також повідомлялось, що "Нафтогаз" повідомив ціну на газ з травня.
Крім того, Politeka.net писала про техногенну катастрофу.