В Україні планують повернути довоєнні штрафи та перевірки. Старі правила можуть запрацювати вже з 1 липня 2023 року. Як розповів адвокат Антон Болтик на своєму YouTube-каналі, відповідний законопроєкт 8401 зараз перебуває на розгляді в комітеті Верховної Ради.

Раніше голова профільного парламентського комітету Данило Гетманцев заявив, що з липня планують скасувати 2% податок з обороту, який був запроваджений навесні 2022 року, тому що зараз він "не актуальний".

"Також вони планують повернути перевірки. Йдеться про поновлення перевірок саме документального характеру на тих територіях, де немає бойових дій, та повернення штрафів за порушення податкових обов'язків. Зокрема йдеться про штрафи за порушення, які пов'язані з використанням реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Повернуть також штрафи за порушення, які пов'язані з несвоєчасною чи неповною сплатою єдиного соціального внеску (ЄСВ)", — розповів Антон Болтик.

Він також додав, що законопроєкт 8401 передбачає і деякі послаблення.

"Ці послаблення будуть такого характеру. Наприклад, в ході документальної податкової перевірки, яку проводитимуть фіскали нібито вже після 1 липня 2023 року, виявиться недоплата по ЄСВ, то підприємець протягом 30 днів цю надоїмку покриває, і штрафні санкції до нього не застосовуються. Ось така пільга", — пояснив адвокат.

Нагадаємо, кого почнуть перевіряти та штрафувати за порушення.

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