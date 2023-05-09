«Укрзалізниця» попереджає про зміни у розкладі та маршрутах поїздів після катастрофи на залізниці.

Як повідомляла «Укрзалізниця» раніше, з рейок зійшло 9 вагонів. Аварія сталася на Угорській залізниці.

Дев’ять вагонів угорського 35-вагонного вантажного поїзда із залізною рудою зійшли з рейок між станціями Újfehértó і Hajdúhadház. Очікувалось, що відновлення залізничної колії та контактної мережі триватиме щонайменше день.

«Рух потягів між Hajdúhadház та Újfehértó призупинено, угорська залізниця пропонує пересадки на підмінний автобус, а угорські та австрійські поїзди інтерсіті між Будапештом і Захонню курсуватимуть між Будапештом і Ньїредьгазою через Мішкольц із довшим часом у дорозі», - терміново попереджала «Укрзалізниця» про наслідки катастрофи.

Безпересадкові вагони Відень-Київ відправленням із Відня 07.05.2023 запізнювались на 6 годин. Також в «Укрзалізниці» звертали увагу українців на те, що затримка торкнеться і зворотних поїздів до Відня.

І от стало відомо, що наслідки катастрофи на залізниці виявилися більш серйозними, ніж було відомо раніше. Так, угорські залізничники попередили, що відновлення колії між Дебреценом і Ньїредьхазою може зайняти тривалий час.

Тож «Укрзалізниця» переглянула маршрути та розклади усіх поїздів, що сполучають Україну та Угорщину.

В «Укрзалізниці» попередили українців, що безпересадкові вагони Відень – Київ прямуватимуть альтернативним маршрутом через Мішкольц із затримкою до 6 годин.

Пасажирів, що виїхали зі столиці Австрії 8 травня чекає дещо інша схема, адже українські вагони через аварію в Угорщині не встигнуть дістатися Відня і чекатимуть у Будапешті.

Поїзд EC 140/149 «Хортобадь» Відень - Захонь з вагоном Відень - Чоп обмежить маршрут до Дебрецена, розклад руху без змін.

Kisiklott egy tehervonat Hajdúhadház és Újfehértó között!

A vasércet szállító szerelvény kilenc kocsija borult fel. A balesetben senki sem sérült meg, de a kár elérheti a 100 millió forintot. pic.twitter.com/vtzwl3ix68 — M1 (@M1Hirado) May 8, 2023

А от поїзд №31/33/34 «Латориця» Будапешт–Мукачево слідуватиме без змін у маршруті та розкладі руху, проте пасажирам буде запропонована пересадка на автобуси на проблемній дільниці Дебрецен – Ньїредьхаза.

«Човникові рейси Захонь-Чоп – 6 разів на добу, без змін», - попередили в УЗ.

В Мережі також з'явилися нові кадри з місця катастрофи на залізниці.

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