Як повідомляла «Укрзалізниця» раніше, з рейок зійшло 9 вагонів. Аварія сталася на Угорській залізниці.
Дев’ять вагонів угорського 35-вагонного вантажного поїзда із залізною рудою зійшли з рейок між станціями Újfehértó і Hajdúhadház. Очікувалось, що відновлення залізничної колії та контактної мережі триватиме щонайменше день.
«Рух потягів між Hajdúhadház та Újfehértó призупинено, угорська залізниця пропонує пересадки на підмінний автобус, а угорські та австрійські поїзди інтерсіті між Будапештом і Захонню курсуватимуть між Будапештом і Ньїредьгазою через Мішкольц із довшим часом у дорозі», - терміново попереджала «Укрзалізниця» про наслідки катастрофи.
Безпересадкові вагони Відень-Київ відправленням із Відня 07.05.2023 запізнювались на 6 годин. Також в «Укрзалізниці» звертали увагу українців на те, що затримка торкнеться і зворотних поїздів до Відня.
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І от стало відомо, що наслідки катастрофи на залізниці виявилися більш серйозними, ніж було відомо раніше. Так, угорські залізничники попередили, що відновлення колії між Дебреценом і Ньїредьхазою може зайняти тривалий час.
Тож «Укрзалізниця» переглянула маршрути та розклади усіх поїздів, що сполучають Україну та Угорщину.
В «Укрзалізниці» попередили українців, що безпересадкові вагони Відень – Київ прямуватимуть альтернативним маршрутом через Мішкольц із затримкою до 6 годин.
Пасажирів, що виїхали зі столиці Австрії 8 травня чекає дещо інша схема, адже українські вагони через аварію в Угорщині не встигнуть дістатися Відня і чекатимуть у Будапешті.
Поїзд EC 140/149 «Хортобадь» Відень - Захонь з вагоном Відень - Чоп обмежить маршрут до Дебрецена, розклад руху без змін.
А от поїзд №31/33/34 «Латориця» Будапешт–Мукачево слідуватиме без змін у маршруті та розкладі руху, проте пасажирам буде запропонована пересадка на автобуси на проблемній дільниці Дебрецен – Ньїредьхаза.
«Човникові рейси Захонь-Чоп – 6 разів на добу, без змін», - попередили в УЗ.
В Мережі також з'явилися нові кадри з місця катастрофи на залізниці.
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