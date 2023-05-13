План «Перехоплення» запроваджено у Брянській області.
У регіоні розшукують "диверсантів", які можуть бути причетні до падіння вертольота Мі-8 та літака Су-34.
У РФ повідомляють, що вертоліт та літак могли бути збиті з території Росії.
За даними російського телеграм-канал "112", у Брянській області могли впасти одразу два вертольоти — один у Клинцях, другий у Стародубі.
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Екстрені служби прямують на місце падіння другого вертольота.
Люди, що перебували на борту вертольота, що впав, у Брянській - загинули, їх кількість встановлюється.
"Су-34 впав недалеко від українського кордону, доля тих, хто перебував на борту, встановлюється", - стверджують у прокремлівському виданні ТАСС.
Прокремлівський телеграм-канал «Рибар» підтверджує, що у Брянській області сьогодні, 13 травня, було збито два вертольоти Мі-8 та один винищувач Су-34.
Раніше повідомлялося, що очевидці у Брянських Клинцях повідомляють, що гелікоптер спочатку летів над будинками, а потім пролунав вибух.
"Перед падінням вертольота почувся вибух" - повідомляли жителі міста Клинці та ділилися відео у місцевих пабликах.
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Нагадаємо, що сьогодні окупанти завдали масованого удару по мирним українцям: 15 прильотів по центру міста.
Крім того, вночі 13 травня ворог атакував Хмельницьку область і завдав удару по критичній інфраструктурі.
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