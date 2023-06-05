Так, в Мережі з’явилося попередження, що з 5 червня Нацбанк нібито збиратиме дані про всі платежі фізичних осіб.

Зазначалося, що нібито щопонеділка о 16.00 банки мають надіслати до Нацбанку інформацію про безготівкові платежі своїх клієнтів в Інтернеті за попередній тиждень. Зазначалося, що такі дані мають бути подані із зазначенням імені клієнта або назви суб'єкта господарювання, який здійснював відповідні платежі.

На появу цієї інформації терміново відреагували в Нацбанку.

«Інформація про те, що Національний банк збиратиме дані про всі платежі фізичних осіб, не відповідає дійсності. У листі НБУ (№ 25-0005/38228), який викликав резонанс у ЗМІ, не йдеться про фізичних осіб. Запитувані дані не передбачають збору інформації, персональних даних фізичних осіб», - запевнили в Нацбанку.

В НБУ також повідомили, що Національний банк з метою посилення нагляду з грудня 2022 року на періодичній основі отримує узагальнену інформацію від банків-еквайрів виключно щодо суб’єктів господарської діяльності, надавачів платіжних послуг – юридичних осіб, які користуються послугами банків з електронної комерції.

«Національний банк надіслав банкам лист-нагадування № 25-0005/38228, мета якого – звернути увагу на необхідність своєчасного і коректного надання інформації згідно з вимогами, визначеними в попередніх листах», - повідомили в НБУ, підкресливши, що саме цей уточнюючий лист Національного банку оприлюднило проросійське і підсанкційне видання з провокаційно недостовірною його інтерпретацією.

Також в НБУ запевнили, що зазначена інформація використовується виключно в наглядових цілях з метою посилення контролю за дотриманням банками вимог законодавства України.

Наразі Національний банк продовжує здійснення перевірок низки банків та небанківських фінансових установ, діяльність яких може містити ознаки порушення законодавства України у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та у сфері платіжного законодавства.

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