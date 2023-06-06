Вода з Каховського водосховища була основним джерелом прісної води у Криму.

Жителі окупованого півострова вже почали відчувати перші наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС, пише Politeka.net.

Жителі Керчі повідомляють, що воду вже відключили, а в Євпаторії відключати водопостачання почнуть з обіду.

Жителі окупованого півострова також публікують кадри, як тепер виглядає вода, що тече із кранів. В деяких вона з піском, в інших – із глиною.

"Глина одна йде", - скаржаться кримчани.

Крім того, з'явився графік підвезення води, хоча ще вранці 6 червня окупанти стверджували, що «підстав для паніки немає».

Додамо раніше експерти, аналізуючи ризики для Каховської ГЕС, зокрема зазначали, що таким чином росіяни переріжуть водопостачання в Крим.

Про загрозу підриву росіянами Каховської ГЕС повідомляли ще торік восени. Зокрема, українська розвідка у жовтні заявляла, що російські окупанти ще у квітні 2022-го року замінували Каховську ГЕС та проводять роботи з мінування шлюзів та опор.

«На сьогоднішній день остаточно зрозуміло, що держава-терорист свідомо готує теракти, які призведуть до катастрофічних наслідків. У разі реалізації цих планів під ударом стихії виявляться десятки українських населених пунктів, зокрема Херсон. Масштаби екологічної катастрофи в цьому випадку вийдуть далеко за межі України та торкнуться всього Чорноморського регіону», — йшлося у повідомленні розвідки.

Тим часом у Мережі з'явилися кадри, як на Херсонщині потік води несе житлові будинки.

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Ситуація з евакуацією після підриву Каховської ГЕС стрімко погіршується.

Також повідомлялося про термінову заяву "Київвовдоканалу" щодо водопостачання після катастрофи.

Населені пункти швидко йдуть під воду.