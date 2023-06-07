Берег екстрено укріплюють, щоб вода не підійшла до будинків, але її все більше і більше.

Рівень води в Миколаєві продовжує підійматись, пише Politeka.net.

Як розповів мер міста Олександр Сенкевич, помітне підняття води на пляжах Намиву, Корабельного району, мікрорайону Соляні, у яхт-клубі, на окремих ділянках Великої Коренихи, Широкої балки.

Згодом Секневич попередив, що у Заводському районі вода підступила до зупинкових комплексів. «У найнижчій точці укріплюємо берег», - повідомив мер.

Також підтоплено берегову лінію в районі Леваневців (пляж) та Яхт-клубу (ресторани та човникові бази).

У Інгульскому районі є підняття води з боку вул. Залізничної, підтоплений пляж. У Корабельному районі підтоплення в районі вул. Рибної - вода дійшла до деяких пірсів човникового кооперативу.

У Центральному районі на нижній набережній через підняття рівня води просідає ґрунт, комунальники огородили територією стрічкою.

«Прошу миколаївців там не прогулюватись», - звернувся Сенкевич до мешканців.

Пляжі Стрілка та Вербочка також підтоплені.

«Наразі рівень води в акваторії Миколаєва загалом піднявся на 82 см», - попередив мер Миколаєва.

На даний момент на Намиві у найнижчій точці пляжу вода підступає до зупинок громадського транспорту. Щоб не йшла далі на проїжджу частину і до будинків - укріплюється берег.

Мешканці міста повідомляють, що затоплено всі причали.

«Ви там, може, уже і не пройдете, бо там уже все залито. Вже надо роззуватися. Вода підходить і з кожною годиною вона все ближче і ближче до наших хат підходить. Що буде ми не знаємо», - розповіла мешканка Миколаєва.

На кадрах також можна побачити, що берегове укріплення зникло під водою.

«І води все більше і більше, це гаражний кооператив такий. Тут гаражі і вода вже позатікала. Люди кажуть, що завтра води буде ще більше», - розповідає інша мешканка міста, показуючи автівки і гаражі у воді.

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