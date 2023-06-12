Як зазначили в Православній Церкві України, це перший літній піст, який триватиме майже місяць і завершиться до Дня вшанування пам’яті першоверховних апостолів Петра і Павла (12 липня), пише Politeka.net.
«Звідси і його назва Петрів піст, або Апостольський - вперше про нього згадує святий Іполит Римський в ІІІ ст.», - зазначили в ПЦУ.
Цей піст, як підкреслили в ПЦУ, завжди починається в понеділок за тиждень після Дня Святої Трійці.
Він вважається не суворим: тим, хто постує, дозволяється їсти рибу у всі дні, окрім середи і п'ятниці.
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«Щодо духовної складової – він покликаний нас зміцнити. Який сенс для нас у постуванні під час війни, адже ми й так, повсякденно, несемо великий тягар обмежень і випробувань? Піст може допомогти віднайти душевну рівновагу, пережити травми і втрати, виділити час на молитовне спілкування з Богом.
Так, війна кардинально змінює форму посту, але не може змінити його суть – самообмеження і жертовність заради духовної досконалості, заради віднайдення, насамперед, тої духовної сили, яка нам всім зараз дуже потрібна», - підкреслили в ПЦУ.
Отже, у 2023-му році Петрів піст припадає на наступні дати:
Початок посту: 12 червня 2023 року
Закінчення посту: 11 липня 2023 року
Протягом Петрового посту віряни дотримуються обмежень у харчуванні. Зазвичай в цей період виключаються продукти тваринного походження, такі як м’ясо, молоко, яйця та інші молочні продукти.
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