У пресслужбі Міністерства оборони України розповіли про одноразову грошову допомогу в разі підписання контракту зі ЗСУ.
Кошти виплачуються одразу після підписання контракту. Розмір виплат становить:
- 21 472 грн – для осіб рядового складу
- 24 156 грн – для осіб сержантського та старшинського складу
- 26 840 грн – для осіб офіцерського складу
Ця грошова допомога передбачена для таких категорій військових:
- які приймаються на посади рядового складу строком на 3 роки;
- на посади сержантського та старшинського складу - на 3 роки й більше;
- на посади офіцерського складу – на рік і більше;
- призначені на посади сержантського, старшинського та офіцерського складу після закінчення ВВНЗ - на 5 років і більше.
Як уточнили в Міноборони, аби отримати грошову допомогу, потрібно лише написати рапорт на ім’я командира.
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При цьому є кілька винятків, коли грошова допомога за підписання контракту ЗСУ не виплачується:
- представникам рядового складу, які в ході служби за контрактом уклали інший – на посаду сержантського та старшинського складу;
- представникам сержантського та старшинського складу, яких під час дії контракту беруть на службу за контрактом офіцерського складу;
- офіцерам, які підпишуть контракт під час проходження кадрової служби.
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