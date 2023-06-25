У пресслужбі Міністерства оборони України розповіли про одноразову грошову допомогу в разі підписання контракту зі ЗСУ.

Кошти виплачуються одразу після підписання контракту. Розмір виплат становить:

  • 21 472 грн – для осіб рядового складу
  • 24 156 грн – для осіб сержантського та старшинського складу
  • 26 840 грн – для осіб офіцерського складу

Ця грошова допомога передбачена для таких категорій військових:

  • які приймаються на посади рядового складу строком на 3 роки;
  • на посади сержантського та старшинського складу - на 3 роки й більше;
  • на посади офіцерського складу – на рік і більше;
  • призначені на посади сержантського, старшинського та офіцерського складу після закінчення ВВНЗ - на 5 років і більше.

ЗСУ, мобілізація

Як уточнили в Міноборони, аби отримати грошову допомогу, потрібно лише написати рапорт на ім’я командира.

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При цьому є кілька винятків, коли грошова допомога за підписання контракту ЗСУ не виплачується:

  • представникам рядового складу, які в ході служби за контрактом уклали інший – на посаду сержантського та старшинського складу;
  • представникам сержантського та старшинського складу, яких під час дії контракту беруть на службу за контрактом офіцерського складу;
  • офіцерам, які підпишуть контракт під час проходження кадрової служби.

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