Військовослужбовець у Бродах скоїв смертельне ДТП під час руху військової колони, пише Politeka.net.
Жертвами ДТП стали п’ять осіб, у тому числі одна дитина. Тяжкі тілесні ушкодження отримала ще одна неповнолітня, а інша – середньої тяжкості. Ще один пасажир отримав ушкодження середньої тяжкості.
Трагедія сталася ще у вересні 2022-го року. І от у ДБР зробили нову заяву.
«Встановлено, що у вересні 2022 року під час руху територією Львівської області він проігнорував червоне світло світлофора та наїхав на легковий автомобіль», - повідомили в ДБР.
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Також повідомляється, що розслідування щодо військовослужбовця Державної прикордонної служби, який скоїв смертельне ДТП під час руху військової колони, завершено.
Наразі військовослужбовець обвинувачується у порушенні правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження або загибель потерпілого (ч. 2 ст. 415 КК України).
Санкція статті передбачає покарання – до 10 років позбавлення волі.
Крім того, слідчими встановлена неналежна організація руху військової техніки начальником служби Західного регіонального управління Держприкордонслужби.
Він не забезпечив координацію дій патрульної поліції по маршруту руху техніки з колоною, а також не проконтролював дії водіїв самої колони під час здійснення такого маршу.
Посадовець підозрюється у недбалому ставленні до військової службової, вчиненому в умовах воєнного стану.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
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