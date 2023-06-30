Військовослужбовець у Бродах скоїв смертельне ДТП під час руху військової колони, пише Politeka.net.

Жертвами ДТП стали п’ять осіб, у тому числі одна дитина. Тяжкі тілесні ушкодження отримала ще одна неповнолітня, а інша – середньої тяжкості. Ще один пасажир отримав ушкодження середньої тяжкості.

Трагедія сталася ще у вересні 2022-го року. І от у ДБР зробили нову заяву.

«Встановлено, що у вересні 2022 року під час руху територією Львівської області він проігнорував червоне світло світлофора та наїхав на легковий автомобіль», - повідомили в ДБР.

Також повідомляється, що розслідування щодо військовослужбовця Державної прикордонної служби, який скоїв смертельне ДТП під час руху військової колони, завершено.

Наразі військовослужбовець обвинувачується у порушенні правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження або загибель потерпілого (ч. 2 ст. 415 КК України).

Санкція статті передбачає покарання – до 10 років позбавлення волі.

Крім того, слідчими встановлена неналежна організація руху військової техніки начальником служби Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Він не забезпечив координацію дій патрульної поліції по маршруту руху техніки з колоною, а також не проконтролював дії водіїв самої колони під час здійснення такого маршу.

Посадовець підозрюється у недбалому ставленні до військової службової, вчиненому в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Останні новини України:

В поліції зробили нову заяву щодо скандальної ДТП з актором Остапом Ступкою.

Також повідомлялося, що жахливий вибух пролунав на Харківщині.

Крім того, нагадаємо про ганебний скандал у Верховній Раді.