З 1 липня в Україні повернувся довоєнний акцизний обов'язок та ПДВ для компаній, які продають нафтопродукти. Іншими словами, до довоєнного показника повертаються два основні податки, які зрештою доведеться платити споживачам. Ці підвищені податки будуть поступово інтегровані до цінових списків на автозаправних станціях.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" розповів директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

За його словами, за бензином податкове навантаження збільшується на 11 грн за літр, за дизелем – на 8 грн/л, і за зрідженим газом приблизно на 3 грн/л. Таким чином, нескладно здогадатися, наскільки подорожчає паливо.

"Насправді ціни на пальне формуються досить прозоро. Оскільки сьогодні ми повністю є імпортерами палива, відповідно, ми розуміємо, за яких цін воно приходить. Ми розуміємо логістику, транспортні витрати, податковий компонент і, відповідно, ми можемо порахувати націнку - дохід заправних станцій. І цей контроль, він здійснюється постійно, бо щось десь приховати, якось там збільшити свої доходи не помічено не вийде", - каже експерт.

Треба сказати, що "за традицією", українцям варто готується і до стрибка цін на товари та послуги, і насамперед це торкнеться саме продуктів. Так як у їхню вартість закладено транспортування. А коли бензин подорожчає, то й вартість транспортування зросте.

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