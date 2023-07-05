Мобілізація в Україні буде проходити за оновленими правилами.

Щодо права на відстрочку від мобілізації пояснили в Міністерстві юстиції України, пише Politeka.net.

Нагадаємо, 30 червня змінилося законодавство щодо права на відстрочку від мобілізації людей, що доглядають за родичами.

Тож тепер, як пояснюють в Міністерстві, відстрочку від мобілізації можуть отримати люди, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю І, ІІ чи ІІІ групи, батьків або батьків дружини/чоловіка з інвалідністю І чи ІІ групи, але за нової умови - що ці люди з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних законом їх утримувати.

Також в Міністерстві назвали інші умови права на відстрочку від мобілізації по догляду за людиною похилого віку чи з інвалідністю.

Нагадаємо, 30 червня Президент підписав Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань, пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану" від 28.06.2023 р. № 3161-IX (законопроєкт № 9342). Законом внесено зміни внесено до абзацу одинадцятого частини першої ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Тож тепер відстрочку можна буде отримати лише у тому випадку, якщо в сім'ї військовозобов'язаного немає інших осіб, здатних утримувати особу з інвалідністю.

Іншими словами, для підтвердження права на відстрочку необхідно буде додатково подати докази відсутності інших працездатних осіб, які за законодавством повинні утримувати особу з інвалідністю, в іншому випадку такі військовозобов'язані можуть бути мобілізовані.

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