«Укрзалізниця» повідомила про важливі зміни, які відбудуться з електронним міжнородним квитком.

«Укрзалізниця» вперше показала, як виглядатиме міжнародний квиток Укрзалізниці, який зараз ще на узгодженні у міжнародних партнерів-залізниць.

Новий квиток українською та англійською мовами.

«До кінця 2023 матимемо ще низку формально узгоджених та юстованих бланків, оновлених вивісок, навігації і т.п», - повідомили в «Укрзалізниці» щодо процесу українізації залізниці.

Також в «Укрзалізниці» підкреслили, що новий шаблон квитка ще узгоджується партнерами, як того вимагають міжнародні правила, але вже зараз прибрані залишки російської мови в інформаційних блоках при поверненні міжнародних квитків.

У свою чергу українці поскаржились «Укрзалізниці», на відсутність квитків і дії перекупів.

«Але щодо наявності квитків, як на міжнародні рейси, так і на внутрішні ( Львів - Харків- Львів ), похвалити Вас поки не можу…З наявністю квитків – безлад»,

«Квитки купити з Києва неможливо, на поїзд до Варшави. Зато в перекупів білетів купа, але і дорожче в 2 рази»,

«Додайте можливість бронювати нижні полки для людей з обмеженими можливостями, похилих людей, людей з маленькими дітьми. Для цих груп взагалі неможливо придбати потрібні квитки, бо їх ніколи немає!».

Останні новини України:

Раніше "Укрзалізниця" повідомила про трагедію - загинула вся родина.

Також повідомлялось, що працівники "Укрзалізниці" ледь не зірвали постачання для ЗСУ, що відомо про злочин.

Крім того, Politeka.net писала, що "Укрзалізниця" блокує українців, облікові записи пасажирів закриваються.