Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зробив важливе звернення у незвичайний день.

Валерій Залужний звернувся до тих, хто кожної хвилини б’ється за життя і здоров’я українських дітей, цивільних, воїнів.

«Сьогодні та повсякчас дякую нашим янголам війни. Лікарям, медсестрам і медбратам, парамедикам, усім працівникам сфери охорони здоров’я за відданість справі та цілодобову працю», - заявив Валерій Залужний у зверненні.

Валерій Залужний підкреслив, що цінує роботу медиків на фронті і в тилу.

«На ваших плечах – життя та здоровʼя наших громадян», - зазначив Валерій Залужний, вітаючи з Днем медичних працівників.

З Днем медичних працівників українців також привітав начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Шаптала:

«… У бронежилеті чи білому халаті – наші неймовірні медики є поєднанням мужності, відповідальності та турботи. А лікар, який не здається у рятуванні життя, вчиняє не менший подвиг, ніж воїн на полі бою.

Вклоняюся перед героями та героїнями, які загинули, виконуючи свій обов’язок – надання медичної допомоги пораненим».

Підкреслимо, у 2023 році День медика мав відзначатись 18 червня, але, згідно з указом президента України від 13 червня 2023 року, День медичного працівника в Україні тепер відзначатимуть щороку 27 липня.

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