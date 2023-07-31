Україна готується до ще одного дуже важкого періоду, який доведеться пройти на тлі нових атак з боку окупантів.

Мова йде про зиму в умовах повномасштабної війни, пише Politeka.net.

Як відомо, «Укренерго» вже готується до найгіршого сценарію взимку.

Як повідомляв голова правління компанії Володимир Кудрицький, необхідно бути готовими до найгіршого сценарію, який включає повторення ракетних і дронових атак на енергетичну інфраструктуру.

В Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій також заявили про підготовку влади до того, ро Росія знову почне обстрілювати об’єкти енергетичної інфраструктури та цивільні об’єкти.

При цьому нову хвилю міграції українців в Міністерстві не прогнозують. Але на такий випадок Урядом передбачені додаткові місця для переселенців у відносно спокійних регіонах, які можуть їх приймати.

«До прикладу, понад 20 тисяч таких місць вже готові на Закарпатті, Івано-Франківщині, Львівщині, Тернопільщині», - повідомили в Мінреінтеграції.

У свою чергу в МВС повідомили, як діятимуть у разі нової загрози блекауту.

В МВС наголошують, що у разі повторення ситуації з обстрілами критичної інфраструктури російськими загарбниками, буде реалізований і відпрацьований алгоритм дій усіх підрозділів.

Так, за потреби готові оперативно відкритися більш як 2 200 мобільних і стаціонарних «пунктів незламності» та пунктів обігріву.

Органи ДСНС забезпечують функціонування понад 1200 таких об’єктів, ще майже тисяча розгорнуто на базі відділень поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українці почали повертатись додому – звідки їдуть і в чому головна причина.

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