Банківська система бореться із сірими доходами, брудною готівкою, і з кожним роком вимоги до клієнтів посилюються – тепер запрацюють нові правила поповнення рахунку у телефоні.

В Україні вже від завтра доведеться поповнювати мобільні рахунки по-новому. Так, починаючи з 1 серпня, в Україні будуть скасовані можливості поповнювати мобільні рахунки готівкою без авторизації у терміналах. Нові правила стосуватимуться поповнення мобільних рахунків у терміналах різних операторів, таких як "Vodafone" і "Київстар". Про це повідомили у Vodafone та Київстарі.

Згідно з повідомленнями від "Vodafone" та "Київстар", при поповненні рахунку телефону користувачам має надходити одноразовий пароль, який потрібно буде ввести в терміналі. Цей пароль може бути надісланий до клієнтів через SMS, месенджер або телефонний дзвінок.

Правила авторизації можуть змінюватися залежно від мережі платіжних пристроїв, яку використовує користувач. Наприклад, деякі термінали можуть вимагати використання банківської картки або програми "Дія" для поповнення рахунку.

Важливо зауважити, що ці зміни не впливають на можливість поповнення чужих рахунків мобільних телефонів "Vodafone" та "Київстар".

Наприклад, у разі поповнення рахунку іншої особи в "Київстарі", користувачеві потрібно буде ввести номер телефону абонента, який отримає кошти, а також виконати певні кроки для ідентифікації - ввести номер телефону платника. На другий номер надійде дзвінок: потрібно ввести останні чотири цифри в терміналі - також код може прийти у вигляді текстового повідомлення.

Після цього користувач зможе внести необхідну суму на рахунок обраної особи в "Vodafone" та "Київстар" чи інших операторів.

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