Постановою НБУ №80 було затверджено зміни до Постанови №346 щодо фінансового моніторингу та нових штрафів.

Національний банк України (НБУ) підвищив розмір штрафів для банків у зв'язку з порушенням фінансового моніторингу. Ця ініціатива призначена для зменшення можливості відмивання коштів через банківську систему, тому українські банки будуть змушені посилити контроль за українцями.

Нові вимоги НБУ стосуються підвищення граничних розмірів штрафів за порушення фінансового моніторингу та проведення виїзних перевірок. Постановою НБУ №80 було затверджено зміни до Постанови №346, що стосуються фінансового моніторингу та нових штрафів.

У липні, НБУ рекомендував банкам усунути недоліки у системах фінансового моніторингу та внутрішнього контролю, що стосуються протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

Зміни включають істотне збільшення розмірів штрафів за різні порушення, зокрема, за "відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин, проведення фінансової операції".

Наприклад, якщо банк мав відмовити клієнту у обслуговуванні, але не зробив цього через неправильну ідентифікацію клієнта, максимальний штраф за такий випадок збільшено із 400 000 грн до 1 млн грн.

НБУ пояснює, що збільшення штрафів відбулося відповідно до стандартів Європейського Союзу. Регулятор сподівається, що нові вимоги допоможуть державі в боротьбі з тіньовою економікою, яка становить значну частину реального сектору.

Джерело: Mind.

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