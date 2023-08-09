До прем’єри «Голос країни-13», у якому цього року в якості тренерів можна буде побачити Юлію Саніну і Артема Пивоварова, залишається все менше часу.

Зйомки «Голос країни-13», нагадаємо, проходять у Польщі, пише Politeka.net.

Дату прем’єри «Голос країни» поки не розкривають, але продюсер Володимир Завадюк закликає: "Дочекайтеся релізів з дня на день. Проте повірте, зовсім скоро".

Також продюсер «Голос країни» повідомив, чи будуть запрошувати на ефіри польских артистів.

«Зараз як раз ведемо перемови», - повідомив продюсер «Голос країни».

Також стало відомо, що «Голос країни-13» будуть транслювати по каналу «1+1», а також на польскому телеканалі.

Відповідаючи на питання щодо вражень від Варшави, продюсер «Голос країни-13» назвав місто новим центром Східної Європи.

Варшава, за його словами, чиста, сучасна та технологічна.

«Проте, наші люди можуть багато дати Варшаві, Польщі з точки зори креативу, сміливості і талановитості», - заявив продюсер «Голос країни».

Зазначимо, що «Голос країни-13» буде не таким, як попередні сезони. І продюсер шоу це підтверджує.

«Багато нових змін. Проте скажу, що змінюються етапи і нокаутів», - каже Завадюк.

Як саме продюсер «Голос країни-13» обіцяє розповісти згодом.

«Вам точно сподобається», - запевнив продюсер «Голос країни».

Нагадаємо, у новому сезоні «Голос країни» тренерами стали Артем Пивоваров, Юлія Саніна, Надя Дорофєєва і музичний продюсер Іван Клименко.

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