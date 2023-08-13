З одного боку, деякі правила НБУ пом'якшили, з іншого боку – запровадили правила.

Починаючи з 12 серпня, Національний банк України (НБУ) вніс зміни до деяких валютних обмежень, які мають подвійну спрямованість: деякі правила були послаблені, а інші введені для запобігання відтоку капіталу. Про це йдеться у повідомленні Національного банку України.

За новими правилами НБУ, дозволено переказувати кошти за кордон для виплати пенсій громадянам України. "Укрпошта" отримала право здійснювати перекази для забезпечення виплат пенсій та грошової допомоги громадянам України, які тимчасово перебувають за кордоном.

Також тепер за новими правилами НБУ іноземні банки можуть брати участь у операціях з облігаціями внутрішніх державних позик (ОВДП), номінованими в національній валюті. Вони матимуть змогу здійснювати переказ коштів в гривні для участі в операціях з гривневими ОВДП, де банк є нерезидентом.

Водночас завдяки збереженню обмеження на конвертацію цих коштів в іноземну валюту та їх переведення за кордон це не призведе до посилення тиску на валютний ринок.

Також зміни НБУ передбачають, що товарні біржі отримують можливість переказу коштів іноземцям для повернення гарантійного забезпечення для участі в біржових торгах. Проте це можливо лише за рахунок коштів, попередньо перерахованих нерезидентом із-за кордону для цільового використання у таких торгах.

Банки більше не мають можливості завершувати валютний нагляд за операціями з імпортом товарів, якщо відбувається повернення коштів імпортеру з рахунку нерезидента, відкритого в українському банку. Ця зміна НБУ важлива для запобігання непродуктивному відтоку іноземної валюти за кордон, що сприятиме захисту міжнародних резервів України та стабільності на валютному ринку.

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