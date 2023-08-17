Григорій Решетник, не втримавшись, навіть опублікував фото своєї подорожі до Італії на своїй сторінці в Інстаграм.

«Одного разу в Італії», - прокоментував Григорій Решетник свої щасливі кадри з-за кордону.

Відомо, що Григорій Решетник їздив до Тоскани і був ведучим на святі.

Однак далеко не всі позитивно оцінили кадри Григорія Решетника. Так, українців, зокрема, роздратував той факт, що ведучому можна виїзжати за кордон, а іншим українським чоловікам – ні.

«Всі чоловіки в країні не виїзні, крім «зірок». Чим ви краще за інших? Донатите нібито більше? Закон для всіх один повинен бути!.. жінки залишаються без чоловіків, без допомоги, самі з дітками. Просять їжу,одежу у мамських пабліках і допомагають звичайні мами. А ось це все на показ. Чоловіки з багатодітних сімей повинні зібрати купу паперів, щоб виїхати і то не всім дозволяють. Але ж «зірки» їздять туди-сюди. Я пишу за закон, який повинен працювати для кожного!»,

«Який же ви самозакоханий»,

«Чому ви не можете віднайти свій шлях для того, щоб допомогти в боротьбі із рашистами. Стільки смертей, стільки горя, як можна продовжувати жити довоєнним життям? Знімайте програми патріотичні, невже на війні немає кохання? Невже ви не можете зняти ніяк свій костюм? Президент же зняв...а ви ніяк...Чому? Це треш, ви не розумієте цього?», - пишуть українки на сторінці Григорія Решетника.

Інші навпаки зазначають, що Григорій Решетник багатодітний батько, який міг виїхати, але залишився в Україні.

Додамо, що Григорій Решетник вже не вперше потрапляє під критику через подорожі до Італії.

Так, раніше Решетник показав, як гуляє з дружиною по Риму.

«Я теж не розумію навіщо це виставляє. Я рада, що маєте таку можливість завдяки ЗСУ. Але навіщо це на загал,коли суспільство роздратоване і в ньому так багато болю»,

«Не розумію, навіщо це виставляти! Тільки народ дратуєте!», - обурювалися українці.

Нагадаємо, раніше під хвилю критику потрапила актриса Ольга Сумська.

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