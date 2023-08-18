Актриса та телеведуча Ольга Сумська після масової критики українців через свій відпочинок на курорті вирішила висловитися публічно.

Під час невеликої відпустки у Хмельницькій області українська актриса Ольга Сумська викликала різноспрямовані реакції у соціальних мережах. Користувачі почали висловлювати своє невдоволення щодо вибору знаменитості на користь лікувального санаторію в умовах воєнних дій.

Коментарі, які з'явилися у її фотоблозі, говорили про недоречність такого кроку в поточній ситуації. Проте Ольга Сумська вирішила відповісти на цю критику та звернулася до неї безпосередньо. У своїй відповіді Сумська наголосила, що її постійна волонтерська діяльність та допомога країні не викликають у неї сумнівів.

Сумська також пояснила, що ця коротка відпустка стала для неї давно бажаною, і вона скористалася можливістю провести кілька днів у санаторії. За її словами, вона не бачить причин для такої гострої критики, з якою вона зіткнулася.

Сумська також наголосила, що вони постійно пам'ятають про захисників і продовжують збирати кошти та підтримувати їх. Крім того, Ольга Сумська уточнила, що зараз існує безліч реабілітаційних медичних центрів, призначених спеціально для відновлення та лікування воїнів.

"Люди, на три дні заїхала перевести дух і знову повертаюся до роботи! Волонтерство насамперед! І навіщо мені зараз тут писати це?" – заявила Сумська.

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