Загалом очікується, що в українських магазинах ціни на продукти підвищуватимуться.

Наближаючись до зими, зазвичай очікується підвищення ціни на продукти харчування, однак аналітики "Українського клубу аграрного бізнесу" прогнозують, що цього року деякі товари стануть більш доступними для споживачів.

Аналітик Максим Гопка прогнозує стабільні ціни на яйця до кінця вересня. Через зменшення постачання від господарств восени ціна може зрости, але цей процес буде поступовим.

За його словами, вартість овочів цієї осені стане більш доступною. Вирощування овочів у 2023 році збільшилося порівняно з попереднім роком, переважно за рахунок домогосподарств та присадибних ділянок. Ціни на цибулю та моркву, які були рекордними весною, зараз стабілізувалися через сезон врожаю коренеплодів.

Ціни на цибулю цього року нижчі, ніж раніше, і становлять від 14 до 20 гривень за кілограм. Очікується, що ціни залишаться низькими до кінця літа і з початком осені можуть коливатися від 20 до 30 гривень за кілограм.

Морква, яка раніше коштувала 50-60 гривень за кілограм, зараз значно дешевша і можна знайти за 10-14 гривень за кілограм. Ціна на моркву очікується в межах 15-25 гривень за кілограм до кінця осені.

Ціни на буряк знизилися на 10%, і зараз вони становлять 8,50 гривень за кілограм. Урожай буряка належний, тому ціни збережуться в межах 9-14 гривень за кілограм.

Прогнозується менший врожай яблук, що може призвести до зростання їх вартості.

Ціни на м'ясо найближчими місяцями можуть зрости на 4-5%. Основні фактори підвищення ціни - стабільний попит, подорожчання логістики та зростання витрат на електроенергію.

Загалом, очікується, що ціни на продукти будуть підвищуватися ближче до літа наступного року.

Джерело: Свої.Кривий Ріг.

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