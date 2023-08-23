Євген Галич однозначно висловився у бік тих чоловіків, які незаконно втекли з країни, прикриваючись чи фальшивими довідками,

Женя Галич, відомий український співак та лідер гурту O.Torvald, публічно висловився про те, як його вражають чоловіки, які незаконно втекли з країни.

За його словами, він не закликає засуджувати тих, хто законно покинув країну. Галич усвідомлює, що кожен може мати свої причини для цього кроку. Однак Галич закликає тих, хто опинився за кордоном, не забувати про свою рідну країну, яка бореться разом із нашими людьми за свою свободу.

На думку Галича, важливо надавати підтримку своїй країні, допомагати економічно, брати участь в акціях та заходах, щоб продовжити нагадувати світові про те, що війна триває і щодня йдуть життя безневинних людей.

При цьому Євген Галич однозначно висловився у бік тих чоловіків, які незаконно втекли з країни, прикриваючись фальшивими довідками, або використовуючи інші методи.

Галич також додав, що він не може зрозуміти тих чоловіків, які пішли з України через війну. Співак упевнений, що вони мають відповідати перед законом за свій вибір.

"Усі ті, які мутилися, які давали хабарі, які проїжджали в багажниках, які мутили собі ліві довідки про всю цю історію, — закінчені. Вони повинні відповідати в адміністративному порядку. Вхідний квиток дорожчий має бути, ніж вихідний", - заявив Галич.

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