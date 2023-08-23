Багатьох українців зачепила його реакція на посаду Галкіна та висловлювання, проте навіть до критики Дьомін залишився спокійним.

Слава Дьомін, відомий український ведучий, висловив своє невдоволення тим, що деякі українці дякують російському гумористу Максиму Галкіну за його підтримку та негативну реакцію на ракетний обстріл, проведений окупантами у Чернігові. За словами Дьоміна, такої очевидної реакції мало для подяки, адже засудити країну-терориста - це просто нормальна реакція, але не більше.

Дьомін заявив українцям, він не може зрозуміти цю захоплену реакцію на пости Галкіна. Ведучий упевнений, що ці повідомлення ніяк не впливають на ситуацію. Дьомін зазначає, що якби Галкін вжив дій, які призвели б до припинення ракетних ударів по мирних містах та населених пунктах України, він би тоді підтримав і подякував йому.

"А нам що з того? Чого ви так радієте цій посаді? Якщо Макс або інші іноагенти зможуть зібрати людей і зробити так, щоб ці контрацептиви не запускали літаки у наших дітей, тоді я поаплодую йому і подякую.

Напевно, деякі з нас досі сподіваються, що до їхньої більшості включиться голова, і вони перестануть думати телевізорами" - заявив Дьомін.

Він додав, багатьох українців зачепила його реакція на посаду Галкіна та висловлювання, проте навіть до критики Дьомін залишився спокійним.

У тому ж дусі ведучий Слава Дьомін додав, що він не проти підтримки, але дивується реакції українців на такі пости. Дьомін зазначає, що ці повідомлення ніяк не вплинуть на думку росіян.

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