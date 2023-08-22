«Міс Україна 2023» відбудеться у новому онлайн-форматі національного голосування на сайті конкурсу, пише Politeka.net.
Вперше у ролі журі «Міс Україна 2023» зможе бути кожен українець, віддавши свій голос за улюбленицю.
«Усі благодійні акції, спрямовані на допомогу дітям, тваринам, ЗСУ, вимушено-переміщеним особам, постраждалих від війни», - зазначили організатор «Міс Україна 2023».
Також організатори конкурсу «Міс Україна 2023» повідомили, що переможниці конкурсу вирушать на три міжнародні конкурси краси.
Стосовно, коли можна буде голосувати за учасниць «Міс Україна 2023» організатор конкурсу обіцяють повідомити зовсім скоро.
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Зазначимо, що на корону «Міс Україна-2023» будуть претендувати 25 красунь. Зазначається, що цього року «була місія відібрати дівчат, які демонструють свою сміливість та прагнуть привернути увагу до важливих соціальних питань».
«Учасниці вразять своєю чарівністю та елегантністю», - запевняють на сторінці «Міс Україна 2023».
Національний конкурс «Міс Україна» проводиться в Україні щороку з 1991 року.
Нагадаємо, володаркою титулу "Міс Україна -2021" є Олександра Яремчук.
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