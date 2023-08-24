Заслуговує на увагу той факт, що раніше колектив виступав проти війни, яку розв'язала Росії.

Роман Білик, вокаліст гурту "Звірі", який раніше критикував росію за ведення війни в Україні, несподівано відвідав Донбас та розважав окупантів. У відео, що потрапив у соціальні мережі, видно Романа Білика та гітариста Германа Осипова, обидва у касках та бронежилетах.

Початкові сцени показують, як вони цікаво спостерігають за атаками окупантів, які випускають снаряди українськими землями. Потім Білик та Осипов вирішили розважити російських загарбників, виконавши пісні своєї групи під акомпанемент гітари.

Заслуговує на увагу той факт, що раніше колектив виступав проти війни, яку розв'язала Росії. Група та її лідер відкрито висловлювали антивоєнну позицію та відмовлялися виступати в анексованому Криму.

Варто зазначити, що лідер групи жив раніше у Донецькій області разом із сім'єю.

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За його словами, він не закликає засуджувати тих, хто законно покинув країну. Галич усвідомлює, що кожен може мати свої причини для цього кроку. Однак Галич закликає тих, хто опинився за кордоном, не забувати про свою рідну країну, яка бореться разом із нашими людьми за свою свободу.

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