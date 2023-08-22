На українському ринку помітна тенденція до зниження ціни на сезонні овочі та фрукти протягом літнього періоду. Згідно з передбаченнями фахівців, восени ціни на більшість товарів також не збільшаться, але ця ситуація може змінитися весною наступного року чи вже зимою.

За повідомленням Дмитра Соломчука, члена Комітету з аграрної та земельної політики весною можуть відбутися зміни у цінах через низький врожай та труднощі з логістикою через конфлікт.

Соломчук вказав, що вже зараз аграрії стикаються з проблемами логістики на великих територіях країни. Особливу увагу потребують фермери на територіях, які не контролюються, оскільки для них важливо забезпечити техніку, склади та інфраструктуру.

Поки що в Україні не передбачається підвищення ціни на продукти восени. Однак весною можуть подорожчати окремі овочі. Світові ринки також можуть стикнутися зі здорожчанням в ціні пшениці, ріпаку та соняшника через неврожай та проблеми з логістикою, викликані війною.

Також багато експертів вважають, що ціни на імпортовані товари залишаться високими в найближчий час, і подешевшання яєць в ціні в Україні може бути неочікуваним.

Згідно з даними Державної служби статистики України, ціни на яйця у червні перевищили минулорічні показники на 1,7 раза і становили в середньому по країні 42,39 гривні за десяток.

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