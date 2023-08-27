"Київстар" вважається одним із провідних та популярних операторів мобільного зв'язку в Україні, який пропонує широкий спектр послуг. Широке коло громадян України має "Київстар". Однак останнім часом помітно зросла кількість негативних відгуків щодо якості наданих послуг цим оператором.

Один з таких критичних відгуків був розміщений на платформі Otzyvua.

На цей раз клієнт "Київстар" поскаржився, що оператор нахабно нав'язав йому додаткову послугу "Київстар-ТВ". При цьому про підключення ніхто не повідомив, а лише поставив перед фактом, що послугу буде підключено.

Клієнт Київстар також обурився, що черговість списання коштів оператором не передбачає пріоритетність надання основного тарифного плану. Натомість після поповнення рахунку спочатку зняли гроші за додаткову послугу. Тому тарифний план не було підключено, адже грошей не вистачило, і оператор почав знімати кошти за кожен день окремо.

У зв'язку з такими діями оператора клієнт "Київстар" звинуватив компанію в шахрайстві:

"Такі дії просто мають ознаки шахрайства! Шахрайські дії - проби ніде ставити! Також не зрозуміло те, чому основні послуги зважають на період у 4 тижні, а так звані додаткові – на період на місяць".

Останні новини України:

Нагадаємо, клієнт "Київстар" розніс якість інтернету від оператора.

Як повідомляла Politeka, абонент "Київстар" залишився без номера, яким користувався 20 років.

Також Politeka писала, абонент "Київстар" залишилася без інтернету після дзвінка до оператора.