Алла Мазур у День Незалежності України зізналася, що хочеться обійняти кожного, кому болить за Україну.
«Хто захищає нас під шквальним вогнем, і хто рятує наших захисників, хто лікує, хто вчить наших дітей, хто будує і відбудовує. Хто не дає розікрасти країну під час війни. І це не тільки правоохоронці, а просто активні люди. Бо наша Незалежність – це наш щоденний бій і наша щоденна праця», - зазначила Алла Мазур у своєму відеозверненні.
Відео Алла Мазур записала на Майдані Незалежності в Києві.
«Де ми не раз перемагали. І я вже уявляю, як незабаром ми зберемося тут усі разом, з нашим небесним воїнством і відсвяткуємо нашу найбільшу Перемогу», - зізналася Алла Мазур.
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Реагуючи на відеозапис Алли Мазур, українці вітають телеведучу і один одного з Днем Незалежності, бажають Перемоги:
«Вітаю, пишаюся своєю незламною! Мирного неба»,
«Обіймаю всіх рідненьких»,
«Щиро вітаю всіх нас, українці, зі святом Незалежності, бажаю терпіння все буде добре»,
"До мурах".
Нагадаємо, що на війні загинув племінник Алли Мазур.
Олександру Сірому було всього 32 роки.
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Також повідомлялось, що Алла Мазур здивувала кадрами зі старого вагона.
Раніше Алла Мазур порушила тему, яка хвилює багатьох українців.
Крім того, Politeka.net писала, що Алла Мазур після трагедій порушила дуже важку і важливу тему.