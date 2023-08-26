Наближаючись до початку осені, на українців очікує зміна ціни на продукти харчування, яка може включати як зниження, так і підвищення вартості. Наприклад, ціни на деякі продукти очікують зниження, а на інші продукти - зростання.

магазин, супермаркет, продукти

Прогнозуючи цінові тенденції, можна передбачити, що у вересні ціни на картоплю будуть на найнижчому рівні за 2023 рік. Фахівці вказують, що на початку осені вартість картоплі може опуститися на рівень 6,5-7 гривень за кілограм. Зараз же ця продукція коштує в середньому 11,9 гривень за кілограм.

Економісти передбачають, що ціни на інші складові борщового набору - капусту, моркву, цибулю і буряк - також спадуть до мінімальних показників.

Але з іншого боку, на такі продукти як помідори та огірки, ціни зростуть. Тим не менше, цей приріст ціни майже не буде помітним і, як передбачають, не перевищить 5%. Ціни на цукор також трохи підвищаться, але як і з огірками та помідорами, зростання буде в межах 2-3%.

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магазин, супермаркет, продукти

Вартість олії також зросте на такий самий показник. Проте, це зростання залежить від відновлення дії зернового коридору.

Варто зазначити, що обстановка з олією в Україні є невизначеною через скорочення виробництва. Однак, враховуючи, що лише близько 7% загального обсягу внутрішнього ринку цієї продукції споживається всередині країни, а інше йде на експорт, вартість олії може підвищитися, якщо зерновий коридор не буде відновлений.

Джерело: Обозреватель.

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