Нещодавно Маша Єфросиніна демонструвала навички свого сина, який упевнено утримує зброю в руках під час навчання у стрілецькому тирі.

Українська телеведуча та блогер Маша Єфросиніна роз'яснила причину, через яку вирішила надати своєму дев'ятирічному синові Саші досвід стрілянини.

На честь його дня народження, який хлопчик відзначив нещодавно, Єфросиніна влаштувала незвичайний сюрпризний захід. Цього дня Саша мав нагоду ознайомитися з різними типами зброї та навіть спробувати стріляти з них у спеціалізованому стрілецькому тирі під наглядом досвідченого інструктора.

Деякі передплатники Маші Єфросініної висловили невдоволення цим незвичайним подарунком для дитини. Втім, Єфросиніна пояснила свою точку зору через публікації в історіях свого облікового запису в Instagram.

«Хтось писав, що не треба підпускати дітей до навчання стріляти. тривоги Єфросиніна.

Раніше Єфросиніна активно включилася у дискусію навколо скандальної ситуації з Володимиром Остапчуком, Позитивом та Богданом Бушем.

На своїй сторінці в Instagram Маша опублікувала селфі, на якому постала топлес. Вона відреагувала на образливі зауваження, зроблені чоловіками щодо зовнішнього вигляду жінок, цим постом Єфросиніна спровокувала сильні суперечки серед українців.

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Крім того, Politeka.net писала, що Маша Єфросиніна розповіла про страшний випадок у Чернігові.

Також повідомлялося, що Маша Єфросиніна відкрила завісу таємниці.