Даша Квіткова потрапила у ДТП у Києві, знаходячись за кермом розкішного Лексусу, нагадує Politeka.net.

Розповідаючи про обставини ДТП, Квіткова повідомила, що коли вона повертала на перехресті, то у бік Лексуса, в якому вона була за кермом, в’їхало дві машини – Мустанг та Тесла.

Квіткова додала, що одна пасажирка навіть хотіла "випросити" в неї гроші, як компенсацію за забій руки.

«Я ніколи не вирішую питання грошима, чи відмазуванням. Я завжди чесна з собою, з вами і в будь-яких відносинах, особливо правових. Я нікому не грубила та не розмовляю некоректно», - підкреслила Даша Квіткова.

Однак деякі учасники ДТП стверджують, що Даша Квіткова каже неправду і саме вона є винуватицею ДТП.

У своєму Instagram дівчина, яка була в Tesla, стверджує, що Квіткова нібито біля метро Академмістечко проїхала на червоний колір світлофора. Тим часом вони на Tesla саме почали рух, адже засвітився зелений колір. Квіткова ж врізалася в їхню автівку.

«Лексус влетів в нас, виїхавши на червоний колір. Насправді порш, який їхав з нами з правої сторони, можливо, врятував нам життя, зсунувши удар з дверей водія на крила машини», - розповіла дівчина.

За її словами, розмовляли з учасниками ДТП некоректно:

«Мені не сподобався тон знайомої адвоката цієї блогерши, яка почала натякати та розводити шмон, що ци ми вже перевищили швидкість. Хоча це неможливо у цьому випадку бо ми проїхали метрів 20 від старту. Я хочу справедливості та того, що кожен має відповідати за свої вчинки та ніякі зв’язки - не аргумент».

Додамо, що сама Даша Квіткова запевняла, що вона, як і інші учасники ДТП, готова нести відповідальність згідно з рішенням суду та уповноважених органів.

«Всі обставини події офіційно були зафіксовані поліцією. Тому, розповідати що я намагаюсь уникнути відповідальності, через те, що відмовилась платити на місці гроші пасажирці з Mustang не є правдою", — пояснювала Квіткова.

Однак зі словами Квіткової учасниця ДТП не згодна.

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