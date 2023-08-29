В Україні ціни на продукти постійно змінюються, що українці не встигають за тенденціями. Вся справа у вторгненні рф та ракетних обстрілів важливих інфраструктурних об'єктів в Україні. Також на ціни вплинув підрив окупантами Каховської ГЕС. Експерти спрогнозували, коли українцям готуватись до нових цін в магазинах.
Овочі в Україні протягом літа поступово дешевшають. Експерти впевнені, що тенденція зниження ціни продовжуватиметься і надалі, зокрема на капусту, буряк, моркву та картоплю. Однак м'ясо буде дорожчати - ціни на нього будуть ставати вище восени та взимку.
Як повідомляє економіст Борис Кушнірук, на ціни впливатиме одразу два фактори, а саме меншого попиту та проблемного експорту. Тож, протягом останніх днів літа та початку осені ціни на овочі та фрукти не зростатимуть.
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Водночас експерти прогнозують, що незначно подорожчають основні види м'яса. Це пов'язано з підвищенням вартості електроенергії та палива, здорожчанням зернових та олійних культур, які складають основу комбікорму для худоби та птиці.
Також ціни на такий популярний продукт, як цибуля в розмірі 7-12 гривень триматиметься ще певний час, то оптова ціна стане набагато меншою, аніж 5 років назад. До того ж цей овоч дешевшатиме надалі.
Джерело: Фокус.
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