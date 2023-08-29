В Україні ціни на продукти постійно змінюються, що українці не встигають за тенденціями. Вся справа у вторгненні рф та ракетних обстрілів важливих інфраструктурних об'єктів в Україні. Також на ціни вплинув підрив окупантами Каховської ГЕС. Експерти спрогнозували, коли українцям готуватись до нових цін в магазинах.

Овочі в Україні протягом літа поступово дешевшають. Експерти впевнені, що тенденція зниження ціни продовжуватиметься і надалі, зокрема на капусту, буряк, моркву та картоплю. Однак м'ясо буде дорожчати - ціни на нього будуть ставати вище восени та взимку.

Як повідомляє економіст Борис Кушнірук, на ціни впливатиме одразу два фактори, а саме меншого попиту та проблемного експорту. Тож, протягом останніх днів літа та початку осені ціни на овочі та фрукти не зростатимуть.

Водночас експерти прогнозують, що незначно подорожчають основні види м'яса. Це пов'язано з підвищенням вартості електроенергії та палива, здорожчанням зернових та олійних культур, які складають основу комбікорму для худоби та птиці.

Також ціни на такий популярний продукт, як цибуля в розмірі 7-12 гривень триматиметься ще певний час, то оптова ціна стане набагато меншою, аніж 5 років назад. До того ж цей овоч дешевшатиме надалі.

Джерело: Фокус.

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