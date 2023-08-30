Під час літнього сезону в Україні ціни на ягоди зазнали падіння, включаючи лохину. Однак в кінці серпня ця тенденція змінилася, і вартість цієї ягоди підвищилася через скорочення її пропозиції на ринку. Ціни достатньо високі і чекати подешевлення не варто.

В результаті таких корекцій ціни, на даний момент високі. Так, лохина доступна для продажу в діапазоні від 110 до 150 гривень за кілограм ($3,01-4,10 за кілограм). Варто зазначити, що такі ціни у середньому на 26% дорожче, ніж на кінець попереднього робочого тижня.

Підвищення ціни на популярну та корисну ягоду в цьому сегменті зумовлене зменшенням на ринку пропозиції цієї ягоди під час міжсезоння. Попри це, попит на неї залишається високим, що продовжує стимулювати зростання ціни на лохину на внутрішньому ринку - тому не варто очікувати здешевлення вартості.

Експерти також переконані, що підвищення ціни цієї ягоди зумовлене сезонним фактором.

Більшість виробників вже завершили продажі ранніх і середніх сортів лохини, яка складає основну частину пропозиції на ринку.

Отже, в даний момент лохина в Україні коштує приблизно на 30% дорожче, ніж у цей же період минулого року. При цьому учасники ринку вважають, що ціни на цю ягоду продовжать зростати.

Джерело: EastFruit.

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