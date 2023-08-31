Михайло Непран, перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України та член Української ради бізнесу, наголосив, що на фоні коливань цін в Україні не варто панікувати, оскільки це нормальний процес на ринку, і немає жодних серйозних причин для цінової нестабільності.

Економіст відзначив, що нічого катастрофічного не трапилося, і немає потреби масово закуповувати запас макаронів, цукор та олію зі страху перед зростанням ціни. Він підкреслив, що хоча коливання ціни є нормальним явищем, вони не будуть значними.

Михайло Непран також заявив, що виробники курятини не передбачають підвищення цін на свою продукцію. Він пояснив, що наразі є достатньо зерна, а ціни на нього є відносно низькими, тому виробники курятини можуть залишити ціни стабільними.

Відзначено, що на базарі продавці можуть підняти ціни, пояснюючи це використанням екологічно чистих компонентів, таких як пшениця, в комбікормах для курей.

Економіст підкреслив, що цінова політика визначається ринком, і навіть у складних умовах війни, економічна ситуація в Україні залишається відносно стабільною.

Слід відзначити, що у липні уряд продовжив державне регулювання цін на певні продукти харчування, але відбулося скорочення переліку. Встановлено максимальну торговельну націнку на товари, такі як вищий ґатунок пшеничного борошна, пастеризоване молоко з вмістом жиру 2,5%, ржано-пшеничний хліб, курячі яйця, куряча тушка та олія соняшникова рафінована.

Джерело: Українське радіо.

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