Популярна українська ведуча Маша Єфросиніна зізналася, чому її вага є серйозною проблемою для неї.

Телеведуча Маша Єфросиніна розповіла про свій проблемний комплекс та досвід, пов'язаний із зайвою вагою. Єфросиніна поділилася історією, як зіткнулася з цією проблемою та спробувала її вирішити.

Маша Єфросиніна згадала, що у шкільні роки вона не мала проблем із вагою, вона була стрункою. Однак, вступивши до університету, вона зіткнулася з труднощами в пошуку друзів і почала набирати зайву вагу. Цей період її життя був складним, і вона почувала себе самотньою у великому місті.

Єфросиніна зізналася, що в той момент їжа стала її єдиною втіхою та компаньйоном. Вона почала вживати великі порції їжі та набрала зайві кілограми. Їжа стала для неї джерелом задоволення, і вона почувала себе комфортно лише в оточенні їжі.

Спроби боротьби із зайвою вагою включали різні дієти, прийом добавок і навіть спроби гіпнозу. Маша намагалася знайти способи повернутися до колишньої ваги та позбутися комплексів, пов'язаних із зайвими кілограмами.

"Кожен вечір я їла, їжа була моя єдина насолода. Я за півроку набираю кілограм 8, або 10. І приїжджаю на перші канікули додому, і мої батьки були шоковані. Батько мій каже: "Боже, як ти стала здоровенна"" - зізналася Єфросиніна.

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