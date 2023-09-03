Популярний український журналіст, автор і ведучий тревел-шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров розповів про найнебезпечнішу експедицію, в якій його супроводжували та охороняли військові.

На ютуб-каналі "Світ навиворіт" вийшла програма, в якій Дмитро Комаров та його колега розповіли про залаштування своїх експедицій та показали те, що зазвичай залишається за кадром змонтованих випусків.

Дмитро Комаров згадав одну з найнебезпечніших зйомок, це відбувалося, коли вони вирішили дістатися незвичайного грязьового вулкана.

"Унікальне природне явище в пустелі. Цей вулкан знаходиться в Белуджістані - це пакистанський штат. Але питання в тому, що там живе народ белуджі, який розкиданий по трьох країнах - вони є в Пакистані, в Ірані та в Афганістані. І вони хочуть створити свою республіку Белуджистан, стати незалежними. І у зв'язку з цим відбувається маса терактів, маса збройних конфліктів. І ще одна особливість, що дуже часто машини із гранатометів у пустелі на трасі просто розстрілюють", - розповів Дмитро Комаров про серйозну загрозу.

За словами мандрівника, гіди, з якими вони довгий час працювали, чесно сказали, що не хочуть їхати до вулкана, оскільки машину дорогою просто висадять у повітря. Потім Дмитро Комаров підійшов до полковника, який їх супроводжував у цьому штаті, та також відверто розповів про свої переживання.

"Я говорю, що мене турбує, що підірвуть машину. Він каже: "Правильно турбує, але ми не можемо скасувати цю зйомку, тому що вже вищому керівництву повідомили, вже поставлено завдання державне, їхати треба". Я розумію, що відмовитися неможливо", – розповів телеведучий.

Зрештою, він повірив цьому полковнику, зібрав усю знімальну групу, і вони виїхали на цю небезпечну дорогу до вулкана у супроводі охорони та військових. І як виявилося, по всьому периметру траси було виставлено озброєних людей, які контролювали, щоб ніхто не підірвав машини, в яких їхала знімальна група і сам Дмитро Комаров.

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