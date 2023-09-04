В «Укрзалізниці» зранку 4 вересня попередили, що «у зв'язку з позаштатною ситуацією на Одещині, суттєво затримується поїзд 54 Одеса-Дніпро».

«Залізничники знайшли спосіб поновити рух безпечно для пасажирів, зараз робимо все для скорочення запізнення», - зазначили в «Укрзалізниці».

Також в «Укрзалізниці» уточнили, що прибуття до Дніпра очікується у другій половині дня, для пасажирів буде організовано безкоштовний обід в дорозі та всі необхідні пересадки у Дніпрі для продовження запланованої подорожі.

«94 поїзди Укрзалізниці продовжують рух за графіком», - запевнили в «Укрзалізниці».

Додамо, раніше в Мережі з’явилася інформація, що вночі на Одещині зійшов із рейок пасажирський поїзд Одеса – Дніпро.

Попередньо, ніхто не постраждав.

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