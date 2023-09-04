Протягом останнього місяця в Україні ціни на багато продуктів харчування постійно зростають, і найновіше подорожчання стосується такого популярного продукту, як цукор. Експерти вказують на деякі причини, які призводять до збільшення ціни на цей стратегічний продукт.

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Подорожчання ціни цукру спостерігається не тільки в Україні, але й у всьому світі. Основна причина полягає в рішенні Індії заборонити експорт цукру до інших країн починаючи з жовтня. Ця рішуча міра прийнята через посуху, яка знизила врожайність цукрового тростникового сировини в країні.

Недавно Україна також заборонила експорт цукру влітку, і ця заборона діятиме до 15 вересня, щоб уникнути дефіциту продукту.

Це може спричинити збільшення ціни цукру на 2-3% до закінчення старого урожаю, яке очікується приблизно в листопаді. Оскільки цукор потребуватиме зберігати взимку, а вартість електроенергії також зростатиме, ціни можуть підвищитися ще більше.

сахар

Експерти рекомендують не створювати штучний попит і не скуповувати цукор з полиць магазинів. Однак тримати пару кілограмів цукру в запасі може бути корисно, особливо якщо ви займаєтесь консервацією і випічкою.

На даний момент середні ціни кілограма цукру в супермаркетах складає близько 34,05 гривень, але в деяких магазинах ціни можуть бути нижчими.

Джерело: finance.today.

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