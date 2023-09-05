Популярний український журналіст, автор та ведучий шоу про подорожі "Світ навиворіт" Дмитро Комаров розповів, як ледь не загинув на зйомках під час однієї з експедицій.

На ютуб-каналі "Світ навиворіт" вийшла програма, в якій Дмитро Комаров та його оператор Олександр Дмитрієв розповіли про залаштування своїх експедицій та показали те, що зазвичай залишається за кадром змонтованих випусків.

Як виявилося, після багатьох дуже небезпечних ситуацій, пов'язаних безпосередньо з переїздами, зйомками та спілкуванням із представниками різних національностей, культур, військовими та дикими племенами, Дмитро Комаров ледь не помер у банальній побутовій обстановці. Це сталося під час експедиції до Пакистану, він жив у невеликому будиночку в горах, де немає опалення.

"Тільки не сталася трагедія, коли я реально мало не загинув. Там немає опалення, тому там тепло забезпечує буржуйка, в цих місцях дуже холодно і протопити кімнату непросто. Я щоночі розтоплював буржуйку, кожні дві години я прокидався по будильнику і підкидав дрова. І ось цієї ночі щось пішло не за планом, і вижити мені допоміг, по суті, мій організм. У темряві я відчув, що в мене коле горло", - згадав тієї ночі Дмитро Комаров.

За словами телеведучого, виявилося, що буржуйка вийшла з ладу і приміщення, де він спав, почало швидко наповнюватися димом та кіптявою. Спочатку Дмитро Комаров крізь сон подумав, що йому здалося, і почав ще більше ховатися.

"Ну от якби я тоді заснув, то сьогодні я б вам уже нічого не розповідав. Це був би кінець, це був би мій останній сон. Я ввімкнув ліхтарик і зрозумів, що кімната повністю задимлена. Відійшла труба від буржуйки, і весь дим заходив лише до кімнати. І в таких ситуаціях, якщо засинаєш, то вже не прокидаєшся", - розповів Дмитро Комаров.

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