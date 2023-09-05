Українська акторка і телеведуча Ольга Сумська показала кадри, від яких стискається серце.

Ольга Сумська приїхала з виставою до Макаріва - селища міського типу Бучанського району Київської області. Нагадаємо, що бої за Макарів розпочалися відразу після вторгнення Росії в Україну.

Звільнити територію всієї Макарівської громади вдалося 1 квітня 2022-го року, але російські окупанти встигли зруйнувати у Макарові більше як 200 будинків. Понад 600 будинків зазнали руйнувань. Жертвами окупантів стали понад сто мирних мешканців.

Ольга Сумська вирішила показати, як тепер виглядає будинок культури в багатостраждальному Макарові.

За словами Сумської, стелі після обстрілів не було, а всі стіни з’їв грибок.

«Ось Макарів, будинок культури. Подивіться. Це після всіх подій страшних, ось такий страшний грибок. Люди всі, хто може, допомагають відновлювати і боротися з цим жахливим грибком. Макарів… Ось подивіться, що робиться, жах. Страхіття, просто страхіття. Боже-боже», - коментує кадри з будинку культури Ольга Сумська.

Ольга Сумська також зазначила, що у Макарові було справжнє пекло.

Нагадаємо, що у Ольги Сумської двоє доньок – Ганна Борисюк і Антоніна Паперна.

Старша дочка Ольги Сумської Паперна живе в Москві разом із чоловіком, російським актором Володимиром Ягличем, та двома дітьми. Звісно, про війну Антоніна мовчить. Більш того, донька Ольги Сумської продовжує будувати кар’єру в РФ і знялася в російському серіалі Холодное блюдо.

Доньці Сумської віддали роль головної героїні.

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Також повідомлялось, що Ольга Сумська з болем висловилася про доньку, яка живе у Москві.

Крім того, Politeka.net писала, що Ольга Сумська висміяла новину про реконструкцію їдальні у Києві за мільйони.