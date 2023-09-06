Нову автівку Віктора Павліка засвітила його дружина – Катерина Реп’яхова, пише Politeka.net.

На своїй сторінці в Інстаграм Катерина Реп’яхова розповіла, що вони з чоловіком їдуть на вечерю.

«Їдемо з чоловіком удвох на вечерю. Таке буває рідко», - розповіла Реп’яхова показуючи, як до неї під’їзджає розкішний білий Range Rover, за кермом якого сидить Віктор Павлік.

Також Реп’яхова показала кадри їхньої романтичної прогулянки по Трускавцю.

Нову автівку Віктор Павлік придбав цього року.

«... Мрія чоловіка здійснилася. Він повернувся на Land Rover, на яких їздив більшу частину свого життя. Щаслива за свого чоловіка. Він заслужив. Пів свого життя він проводить в машині і на гастролях", - писала Реп’яхова.

Вартість нової автівки дружина Віктора Павліка не розкриває. Проте у відкритих джерелах можна побачити, що такий кросовер коштує чимало - щонайменше 2 мільйони гривень.

Додамо, що дружина Віктора Павліка також їздить на новій машині - Реп’яхова навесні також цього року стала власницею помаранчевого позашляховика Audi Q3 Sportback.

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Також Віктор Павлік поплатився за витівку своєї дружини, скандал не вщухає.

Крім того Politeka писала, що військові потролили Павлика після скандалу з поїздкою закритим мостом.