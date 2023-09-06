Підвищення ціни на ці продукти очікується через необхідність зберігання продуктів харчування та зростання витрат на пальне.

Українським громадянам надано попередження про очікуване підвищення ціни на п'ять різних продуктів у найближчому майбутньому. За передбаченнями, восени вартість цих товарів збільшиться.

Підвищення ціни на ці продукти очікується через необхідність зберігання продуктів харчування і зростання витрат на пальне. Висока популярність при обмеженій пропозиції також призведе до зростання ціни на продукти.

Експерти прогнозують підвищення ціни на овочі, але не очікується різкого стрибка, оскільки збіжжя був врожайним і створено запаси. Однак витрати на зберігання можуть зрости.

Середня ціна на бензин та дизельне паливо вже зросла на 6-8 гривень, і це буде враховуватися при формуванні ціни на осінньо-зимовий період. Тому овочі можуть подорожчати в середньому на 5-10%.

Через нестабільність в енергосистемі буде важче зберігати сировину та готову продукцію, що призведе до зростання ціни на різноманітні товари.

Ціни на яйця знизилися влітку, але з приходом холодів очікується підвищення їхньої вартості. Зменшення обсягів виробництва та зростання витрат птахофабрик впливатимуть на ринкові ціни.

Вартість м'яса також підвищиться на 5-10% через потребу в його зберіганні.

Очікується різке підвищення ціни на цукор по всьому світу, тому зараз найбільш вірний час поповнити запаси. Це пов'язано з забороною на експорт цукру з Індії.

Україна також впроваджувала таку заборону влітку, і вона закінчиться 15 вересня, аби забезпечити внутрішній попит.

Джерело: РБК Україна.

Останні новини України:

Нагадаємо, популярні овочі порадували здешевленням.

Як повідомляла Politeka, черешня по 1200 грн приголомшила українців, фото: "Ще трохи і можна купити грам золота".

Також Politeka писала, ціни на популярний салатний овоч подешевшали: скільки коштує і що чекатиме від вартості далі.