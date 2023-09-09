Слава Дьомін розповів про новий ганебний вчинок нащадка відомої династії акторів Дмитра Ступки, який ще до повномасштабного вторгнення виїхав до США.

Відомий український інтерв'юер і радіоведучий Слава Дьомін у новому випуску програми "Слава ПРО" розповів, що онук легендарного Богдана Ступки напередодні відзначив свій 37 день народження.

Слава Дьомін зазначив, що в коментарях під святковим фото з ресторану, яке виклав Дмитро Ступка, висловилася мама героя "Азовсталі", і актор їй дуже хамовито відповів.

"Актор Дмитро Ступка, який зараз живе у США знову потрапив у скандал. Цього разу Дмитро розмістив фотку зі свого святкування дня народження і написав, що бажає швидшого закінчення війни і що сумує за українцями. Під цим дописом залишила коментар мама захисника "Азовсталі" Іллі Самойленка. Вона написала (далі цитую): "Цинічненько, але не здивована"", — заявив Слава Дьомін.

Дьомін відзначив скандальну відповідь Дмитра Ступки. Актор відповів, що йому шкода жінку, і їй потрібно до психіатра. За це Ступка отримав заслужений шквал критики від українців.

"За деякий час Дмитро видалив свій пост у Facebook, а от в Інстаграмі закрив усі коментарі", — додав Слава Дьомін. Але скріншоти із доказами ганебної поведінки Дмитра Ступки вже встигли облетіти мережу.

"Фу, яка гидота та сором, писати таке людині, у якої син відомий на всю країну як мужній захисник та герой. Краще б проковтнули та промовчали, навіть у день народження, якщо не маєте ані гідності, ані поваги до співвітчизників, які ризикують усім та віддають своє життя за нас", — відповіла актору одна з користувачок мережі.

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