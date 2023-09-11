В Україні вже невдовзі може здорожчати м'ясо. Вартість зросте ближче до кінця сезону. На даний момент вже можна спостерігати, що в Україні зросла ціна на популярний вид м'яса та продовжує зростати далі.

Зокрема йдеться про ціни на свинину. Так, українські ціни на свинину осінню почали підвищуватися. За останній тиждень середньозважена ціна піднялася на 4% і становить 83,3 гривні за кілограм. Це стосується закупівель у фермерів.

Закупівельні ціни на живих свиней залишаються в діапазоні від 82,5 до 84,5 гривні за кілограм, і регіональна різниця у цінах стала менш помітною порівняно з попереднім тижнем.

Виробники свинини зафіксували підвищений попит від заготівельників, особливо через обмежену пропозицію кондиційної свинини влітку.

Багато постачальників залишаються зі стандартними партіями свиней менше ваги, і середня вага тварин часто менше 110 кг, що обмежує кількість м'ясної сировини для м'ясопереробників.

Ця ситуація призвела до підвищення конкуренції і цін у роздрібній торгівлі. У роздробі ціни на свинину починаються від 119 гривень за кілограм, що стосується підстегенника.

Ціни на свинячий ошийок в роздробі стартують від 250 гривень за кілограм. Наприклад, у мережі "Сільпо" ця продукція коштує 260 гривень за кілограм. На ринках ціни можуть варіюватися.

Джерело: РБК України.

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